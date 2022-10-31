雙11網購平台、3C家電、電信優惠全攻略！搶紅包再抽機票

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Momo購物
抽獎：11/11當日momo全通路不限金額下單，就有機會得到「11份亞洲不設點雙人來回機票」，加碼「111份國內五星飯店住宿券」。
紅包、優惠券：11/1～11/11每日指定時段撒紅包，最高可領999元momo幣，還有麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項，天天簽到就有最高111元momo幣免費領。
滿額禮：
- 11/1 7-11精品美式共1萬份
- 11/8滿額登記送LAB美國雅男士多功能洗面乳共2,000份
- 11/9哈根達斯單球兌換券共5,000份
- 11/9～11/10累積消費滿11,111元即可1元加購SPORT b.購物袋
- 11/11達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份三選一
- 11/11滿21,111元加價111元帶回SPORT b.保溫瓶
直播活動：11/10、11/11邀請啦啦隊女神「林襄」、人氣女神「Yuri陳怡叡」擔任直播嘉賓。
抽獎：
- 11/1至11/13全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行。
- 10/29至10/30、11/5至11/6、11/12至11/13活動區間，APP下單指定品，單筆滿2,000元登記抽iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券。
樂天市場
優惠券：雙11期間，可以領取10張優惠券，只要於指定店家消費，滿555即可現折55、滿1,111折111、滿3,333折333、滿5,555折555、滿11,111折1,111，跨3間店鋪不限金額消費，就能再享有11%回饋，最高可賺5,000點。樂天桃猿人氣周邊商品將於11/11當天祭出多項商品6折活動。
蝦皮購物
抽獎：即日起至11/11蝦皮購物與台灣虎航合作，用戶只要領取6張0元起全站免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航機票１年免運，不限航點12趟來回搭機套票。11/18早上11點準時觀看直播就有機會抱走專屬獎項。
除了有頭獎1年12趟不限航點機票，還會抽出日本、韓國、泰國等套票，以及虎航1,111元機票折抵金（170名）。
優惠券：
- 即日起(10/26)-11/10可領取全站0元起免運券，每人6張，其中1張限定11/11凌晨0-2點使用；剩餘5張11/11全時段皆可使用。
- 即日起開放領取蝦皮商城85折券，11/11消費滿2,000元，最高折2,000元；4張商城87折更好買，11/11消費滿2,000元即可使用，最高折5,000元。
- 不限蝦皮商城，想買什麼都能用11/11再祭全站85折券，消費滿千即可使用。
抽獎：10/31至11/6強推全站回饋單日滿3,000送11％（上限1,111元），Yahoo奇摩超級商城則從即日起至11/11下單登記加碼抽111%、最高回饋11,100超贈點（共15名）。
紅包、優惠券：10/31至11/6止天天上午11點3折券限量開搶，更有幸運大輪盤送超贈點、品牌折價券及各項好禮，最高有機會獲得11,111超贈點回饋。
◎3C、家電
小米
抽獎：11/7中午12:30小米商城mi.com將舉辦直播，直播期間撒超過百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1,111元限時秒殺產品，且有機會抽中Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型或Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro。
紅包：即日起可在活動頁面領取現金券，最高面額達6,666元。另外於11/1~11/11每日22:00-23:59享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿3,000元立折300元。
滿額禮：於11/1活動開跑後，單筆超過14,000元、20,000元直贈好禮，贈品包含Xiaomi 智慧彩光燈帶、Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機、Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2或小米智慧家用電鑽。
Acer
抽獎：購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館-渴望會館一日綠生活之旅(雙人住宿券)，另可享上網登錄周周抽iPhone 14 Pro 256G及東京雙人來回機票等。
紅包：首推Acer雙11神券，共40款指定輕薄與效能桌機及筆電最高可享5,000優惠；指定款筆電有200元-500元不等的即享券，
LG
11/1～11/8凡登入會員即贈11張1,111元購物金，滿萬即可現折，奇數日加碼搶11張85折優惠券，透過LINE購物加碼再贈15% LINE Point回饋。今年甫登場的LG Objet Collection調和美學傢電系列更推出獨家任選1+1九折優惠。
◎電信業
中華電信
即日起至11/15於網路門市申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案享雙重加碼抽，包括iPhone14 Pro(11台)及Hami Point 1,111點大紅包(111名；1點等於1元)等超過1,200個獎項，11/9至11/11限時3天登錄網路門市訂單可再領取限量加碼券，於指定通路消費滿千再送211點。
亞太電信
亞太電信數位門市推出4G新申辦/攜碼月付388元吃到飽，綁約24個月，限時加碼再送2,400元全家購物金，等同於月付288元資費就能4G吃的飽。
台灣之星
台灣之星推出「與台灣大哥大合併前最後一次雙11」限定優惠方案，自2022/11/1起至2022/11/30連賣一個月。符合新朋友資格新申辦/攜碼月租$799~$1,199手機資費方案，搭配最新iPhone14，手機限時多折九千，最低$5,990即可入手。4G不限速吃到飽399、5G月租599爆送100GB上網量，再加碼送3,000禮券。