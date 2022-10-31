雙11網購平台、3C家電、電信優惠全攻略！搶紅包再抽機票

▲雙11開跑，各家電商平台優惠也陸續推出，3C家電業者也不遑多讓，優惠一波接一波。《NOWnews今日新聞》幫讀者整理全攻略，照著買就有好康。（圖／官方提供)
▲雙11開跑，各家電商平台優惠也陸續推出，3C家電業者也不遑多讓，優惠一波接一波。《NOWnews今日新聞》幫讀者整理全攻略，照著買就有好康。（圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-10-31 13:27:15

年底前線上通路最大規模的「雙11」購物節即將起跑，各家業者陸續都推出抽獎、紅包、優惠券、滿額贈等活動。momo、PChome24h購物、蝦皮等不約而同送出機票攬客，紅包、優惠券、折價券、免運券先領再下單最省荷包。不僅網購平台廝殺激烈，電信業者、3C家電品牌也同步推雙11優惠，像是小米除了先有折扣，領券再折還有滿額贈，折扣下殺的力道頗殺。怕優惠看得眼花撩亂不知道該怎麼下手嗎？《NOWnews今日新聞》幫你整理好目前網購平台、3C家電品牌以及電信商通路的雙11優惠全攻略，照著買就有好康。

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◎網購平台

Momo購物

抽獎：11/11當日momo全通路不限金額下單，就有機會得到「11份亞洲不設點雙人來回機票」，加碼「111份國內五星飯店住宿券」。

紅包、優惠券：11/1～11/11每日指定時段撒紅包，最高可領999元momo幣，還有麗寶樂園雙人免費套票、Uber優惠券、哈根達斯折價券、聯想耳罩耳機等獎項，天天簽到就有最高111元momo幣免費領。

滿額禮：

  • 11/1 7-11精品美式共1萬份
  • 11/8滿額登記送LAB美國雅男士多功能洗面乳共2,000份
  • 11/9哈根達斯單球兌換券共5,000份
  • 11/9～11/10累積消費滿11,111元即可1元加購SPORT b.購物袋
  • 11/11達美樂比薩套餐共4萬份、鮮茶道飲品共3.3萬份、麥當勞蘋果派共2.5萬份三選一
  • 11/11滿21,111元加價111元帶回SPORT b.保溫瓶
PChome24h購物

直播活動：11/10、11/11邀請啦啦隊女神「林襄」、人氣女神「Yuri陳怡叡」擔任直播嘉賓。

抽獎：

  • 11/1至11/13全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行。
  • 10/29至10/30、11/5至11/6、11/12至11/13活動區間，APP下單指定品，單筆滿2,000元登記抽iPhone 14 Pro 1.1折專屬序號折扣券。
紅包、優惠券：10/24~11/14，每天發送全站折價券到會員帳戶，全站單筆消費滿1,500元可現折100元、滿15,000元現折511元，共計將發出超過一萬塊的折價券。11/1起，每天登入PChome 24h購物玩小遊戲，即有機會獲得七大平台專屬折價券。其PChomeThai泰國購物自10/26至11/16期間，打造「泰狂1111」，推出限量1元、11元商品超強優惠，再搶每日限量11% off折價券。

▲PChome24h購物雙11優惠。(圖／記者周淑萍攝)
▲PChome24h購物11/1至11/13全站單筆訂單滿1,111元，登記抽Club Med石垣島夢幻雙人行。(圖／記者周淑萍攝)
樂天市場

優惠券：雙11期間，可以領取10張優惠券，只要於指定店家消費，滿555即可現折55、滿1,111折111、滿3,333折333、滿5,555折555、滿11,111折1,111，跨3間店鋪不限金額消費，就能再享有11%回饋，最高可賺5,000點。樂天桃猿人氣周邊商品將於11/11當天祭出多項商品6折活動。

蝦皮購物

抽獎：即日起至11/11蝦皮購物與台灣虎航合作，用戶只要領取6張0元起全站免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航機票１年免運，不限航點12趟來回搭機套票。11/18早上11點準時觀看直播就有機會抱走專屬獎項。

除了有頭獎1年12趟不限航點機票，還會抽出日本、韓國、泰國等套票，以及虎航1,111元機票折抵金（170名）。

優惠券：

  • 即日起(10/26)-11/10可領取全站0元起免運券，每人6張，其中1張限定11/11凌晨0-2點使用；剩餘5張11/11全時段皆可使用。
  • 即日起開放領取蝦皮商城85折券，11/11消費滿2,000元，最高折2,000元；4張商城87折更好買，11/11消費滿2,000元即可使用，最高折5,000元。
  • 不限蝦皮商城，想買什麼都能用11/11再祭全站85折券，消費滿千即可使用。
Yahoo

抽獎：10/31至11/6強推全站回饋單日滿3,000送11％（上限1,111元），Yahoo奇摩超級商城則從即日起至11/11下單登記加碼抽111%、最高回饋11,100超贈點（共15名）。

紅包、優惠券：10/31至11/6止天天上午11點3折券限量開搶，更有幸運大輪盤送超贈點、品牌折價券及各項好禮，最高有機會獲得11,111超贈點回饋。

▲蝦皮購物「11.11最強購物節」隆重祭出年度最狂優惠，全力提供消費者最吸睛的購物盛宴！（圖／品牌提供）
▲蝦皮購物即日起至11/11與台灣虎航合作，領取6張0元起全站免運券並玩環遊機票寶箱，就有機會抽中台灣虎航機票１年免運（圖／品牌提供）
◎3C、家電

小米

抽獎：11/7中午12:30小米商城mi.com將舉辦直播，直播期間撒超過百萬的直播限定發放優惠券，更推出11元、111元或1,111元限時秒殺產品，且有機會抽中Xiaomi 智慧顯示器 A2 43型或Xiaomi 無線洗地機 W10 Pro。

紅包：即日起可在活動頁面領取現金券，最高面額達6,666元。另外於11/1~11/11每日22:00-23:59享宵夜福利，單筆訂單（不含手機、平板與新品）滿3,000元立折300元。

滿額禮：於11/1活動開跑後，單筆超過14,000元、20,000元直贈好禮，贈品包含Xiaomi 智慧彩光燈帶、Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機、Xiaomi 智慧直流變頻電風扇 2或小米智慧家用電鑽。

Acer

抽獎：購買任一款Vero環保產品或Aspire 5/7指定筆電，皆可上網登錄，立即享有市價6000元金級環保旅館-渴望會館一日綠生活之旅(雙人住宿券)，另可享上網登錄周周抽iPhone 14 Pro 256G及東京雙人來回機票等。

紅包：首推Acer雙11神券，共40款指定輕薄與效能桌機及筆電最高可享5,000優惠；指定款筆電有200元-500元不等的即享券，

LG

11/1～11/8凡登入會員即贈11張1,111元購物金，滿萬即可現折，奇數日加碼搶11張85折優惠券，透過LINE購物加碼再贈15% LINE Point回饋。今年甫登場的LG Objet Collection調和美學傢電系列更推出獨家任選1+1九折優惠。

▲小米雙11優惠。(圖/官方提供)
▲小米雙11有多重優惠，夜間下單滿3,000元立折300元。。(圖/官方提供)
電信業

中華電信

即日起至11/15於網路門市申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案享雙重加碼抽，包括iPhone14 Pro(11台)及Hami Point 1,111點大紅包(111名；1點等於1元)等超過1,200個獎項，11/9至11/11限時3天登錄網路門市訂單可再領取限量加碼券，於指定通路消費滿千再送211點。

亞太電信

亞太電信數位門市推出4G新申辦/攜碼月付388元吃到飽，綁約24個月，限時加碼再送2,400元全家購物金，等同於月付288元資費就能4G吃的飽。

台灣之星

台灣之星推出「與台灣大哥大合併前最後一次雙11」限定優惠方案，自2022/11/1起至2022/11/30連賣一個月。符合新朋友資格新申辦/攜碼月租$799~$1,199手機資費方案，搭配最新iPhone14，手機限時多折九千，最低$5,990即可入手。4G不限速吃到飽399、5G月租599爆送100GB上網量，再加碼送3,000禮券。

▲中華電信（圖／官方提供）
▲即日起至11/15於中華電信網路門市申請行動、HiNet光世代及MOD等指定方案享雙重加碼抽，包括iPhone14 Pro(11台)及Hami Point 1,111點大紅包(111名；1點等於1元)等超過1,200個獎項（圖／官方提供）

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