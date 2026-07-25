台灣驚爆致癌大豆沙拉油事件！今（25）日17:00還將有台北市長蔣萬安號召民眾上凱道「我是人、我反毒台」集會，綜觀此事件，源自於泰山、福壽、福懋等大廠共1300公噸毒油品流入市面，上游台中的中聯油脂自主通報檢驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，影響超過21個批號共18個品項，甚至連知名餐飲品牌包含鬍鬚張、鼎泰豐、胖老爹、晶華員工餐廳、路易莎、貴族世家等都傳中鏢。《NOWNEWS今日新聞》整理全通路下架進度、退貨方法，以及各餐廳聲明一次看。
泰山、福壽、福懋全中！中聯油脂自爆「苯駢芘」一級致癌物超標4倍
衛生福利部食品藥物管理署接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，提供泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司，使用的「大豆沙拉油」自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準。
製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日的產品批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出「苯駢芘（BaP）」含量為8.1μg/kg，嚴重超出我國規定《食品中污染物質及毒素衛生標準》2.0μg/kg上限，超標約4倍。
1300公噸毒油品流入市面！增至21個批號共18個品項
食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯油脂依規定透過「食品藥物業者登錄平台」完成自主通報；該三家業者經通報後，也已啟動下架回收機制，衛生機關持續督導追蹤案內產品下架回收情形。
食藥署提醒業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
「毒沙拉油」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
福壽實業股份有限公司 客服專線0800-236699
2、福壽大豆沙拉油3L（批號：C1160426K）2027/4/15
3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
泰山企業股份有限公司 客服專線：0800-079080
12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）
致癌油風暴最新動態：360家業者名單、流向440項產品
致癌油風暴持續擴大，受影響業者已從首波18項產品、三大油廠，迅速蔓延至全台數百家中下游業者，下架品項仍在增加中。以下依食藥署公告及各業者官方聲明持續更新。
致癌沙拉油受影響家數擴大 食藥署公布最新360家業者名單
食藥署也公布下游業者360家清單：
衛福部長石崇良日前也宣布，使用到問題油含量20%以下的產品也預防性全面下架。中聯油脂案專區持續更新產品清單，新增39項、總計440項。
致癌油下架產品增至440項！貴族世家、布列德麵包上榜
毒油不只流向全台！老字號醬菜廠慘中鏢 4產品全外銷美日加紐
聯華食品用到致癌沙拉油！2商品中鏢急下架回收 問題品項一次看
毒沙拉油流224家！老協珍1款米漢堡中鏢 路易莎：庫存原料未使用
致癌沙拉油下游流向名單見晶華酒店！官方澄清：僅用於員工餐廳
王品中鏢致癌沙拉油！青花驕鍋底出包 和牛涮等18家餐廳多在高雄
路易莎、晶華、老協珍、卜蜂都中了！224家業者超標油流向一次看
致癌沙拉油風暴！北市擴大抽查賣場、飯店餐廳 22所學校曾用到
毒油流向？民憂已吃下肚 麥當勞、肯德基、瓦城8大速食餐廳回應
全聯、萬家福退貨方式！超商、餐飲全通路一覽 沒發票也能退錢
◾️全聯、大全聯：
全聯、大全聯表示，收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
全聯、大全聯「致癌油商品」退款了！百款可退清單、退款流程一覽
◾️萬家福量販、樂家康超市：
萬家福量販、樂家康超市宣告，已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架。消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
萬家福「致癌油商品」54款可退款！冷凍水餃中鏢 沒發票退款方式
◾️愛買：
泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。消費者可向泰山進行退貨。
◾️泰山企業股份有限公司（免發票可退貨）
泰山企業表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
沒發票也可退！泰山「10款問題油」全數下架 退費品項期限懶人包
毒沙拉油總整理！泰山、福壽爆苯駢芘一級致癌物 下架、退貨品項
◾️超商：
7-11委託聯華食品代工的多款鮮食包含飯糰、手捲、三明治、漢堡、便當等品項都中標，而聯華食品公布退費辦法，只要購買有疑慮批號鮮食的消費者，當初結帳有報會員就會自動退款，免準備發票；若是非會員還是得憑購買憑證退費。
全家便利商店也公告，將針對預防性下架產品清單所列疑慮商品批號展開退款作業，只要憑購買憑證或商品就可至門市退款，找不到發票出示會員消費紀錄、刷卡紀錄都可以。
7-11致癌油飯糰、鮮食退費了！免發票直接退 怎麼退款、誰可以領
7-11剛退費！全家「致癌油鮮食」開放退款 免發票能退、中鏢品項
全家「致癌油鮮食」退款擴大！雞胸、沙拉醬入列 免發票門市可退
◾️愛之味：
愛之味發出聲明稿說明，公開中鏢的「愛之味珍保玉筍、愛之味素食沙茶醬」開放退款，提供有效期限之產品批號，消費者可憑發票至原購買通路退換貨或退錢。
愛之味致癌油商品開放退款了！中鏢醬料、罐頭醬菜 退貨方式一覽
◾️雙月食品社：
雙月食品社表示，外購原料供應商的部分醬料產品受問題油品批號影響，自6月1日起購買包括招牌「愛恨椒芝麵乾拌麵」共6大品項，都可辦理退費。
剛獲米其林必比登！雙月食品社爆致癌油醬料 明退費品項方式一覽
◾️瓦城集團：
瓦城泰統集團證實，綠咖哩椰汁雞調理包、醇厚麻油雞肉粽醬料包中鏢，公布超標問題油冷凍商品下架，新竹地區兩家特定門市也宣布退費方式。
瓦城綠咖哩中鏢致癌油！麻油雞肉粽也下架 門市、退費方式一次看
◾️好市多：
好市多也公布受影響商品清單及退貨流程，包括熱賣的曾拌麵、卜蜂都中鏢，民眾需要攜帶會員卡，若無發票或購買憑證，則可攜帶商品到場。
好市多也買到致癌油！官方公告「可退款清單」：曾拌麵、卜蜂中鏢
中聯油風波擴大！8批油品銷毀 問題油流向韓國
衛福部食藥署7月21日公布中聯油脂預防性下架油品處理結果，確認19批符合標準可恢復上架；另有7批檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，加上1批無檢體可供檢驗，合計8批不得上架，後續將銷毀。此外，衛福部長石崇良21日上午表示有批問題油品外銷日本，引發關注；不過食藥署晚間更正，實際是經福懋油脂出口至韓國，目前已通報韓方處理。
三家董座公開道歉 受毒油波及餐飲業者達255家
泰山（1218）、福壽（1219）及福懋油（1225）於昨（24）日聯合召開重訊記者會，三家董座首度公開鞠躬致歉，說明下架回收、停工及財務損失等情況。其中泰山與福壽初估損失約1.5億至2億元，福懋油則因退貨認定較寬，損失尚難估算。台中市食品藥物安全處同步公布受影響業者新增16家，包括王品旗下「青花驕」多家分店使用的青鍋底醬等，累計受影響業者達255家。
事發近1個月後 泰山、福懋油、福壽董座齊致歉 福壽損失難估計
食安法修正 延遲通報最高罰3000萬
行政院於（23）日通過《食品安全衛生管理法》修法草案，共修正17條文，從源頭管理、製程監控、異常通報、品質管理及數位治理五大面向強化食安防線。未來重大食品安全事件可成立中央指揮中心，食品業者若發現產品有危害疑慮，須於24小時內通報，若隱匿、延遲通報或規避回收，最高可重罰3000萬元，同時增訂實驗室通報義務、加強網路食品管理及業者查核機制。
501產品恢復上架 連淨苦茶油中標
食藥署公布，福懋油、福壽、泰山3家業者使用中聯19批油品製成的501項產品，完成查核後可重新上架販售。此外，連淨苦茶油被驗出苯駢芘超標，939瓶產品流入「棉花田」、「統一生機」等通路，衛生局已要求全面下架回收，截至目前已回收33瓶，架上已無問題批號產品。衛生局表示，該批苦茶籽原料來自中國，進貨時已取得苯駢芘檢驗合格證明。
「連淨苦茶油」爆致癌物超標！棉花田生機園地有賣 問題批號曝
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致癌毒油已吃下肚該怎麼辦？譚敦慈、毒物醫揭補救方式
中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，如果民眾已經買回家並吃下肚該怎麼辦？對此，無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。
腎臟科醫師王介立也表示，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用。
中聯沙拉油致癌物超標！苯駢芘來源不只油 專家警告：少碰2食物
一級致癌物有哪些？不只苯駢芘恐害人體 「8種超常見食物」別碰
吃到致癌沙拉油怎麼辦？譚敦慈教10招自保法 幫助苯駢芘快速代謝
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衛生福利部食品藥物管理署接獲中聯油脂股份有限公司主動通報，提供泰山企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司及福懋油脂股份有限公司，使用的「大豆沙拉油」自主檢驗檢出苯駢芘含量不符標準。
製造日期115年4月4日、有效日期115年9月30日的產品批號315-1150404的大豆沙拉油，檢出「苯駢芘（BaP）」含量為8.1μg/kg，嚴重超出我國規定《食品中污染物質及毒素衛生標準》2.0μg/kg上限，超標約4倍。
食藥署表示，該批苯駢芘超標之大豆沙拉油產品（批號：315-1150404），已分別於4月8日至4月10日出貨至福懋約588公噸、福壽約421公噸及泰山約291公噸，總計約1300公噸。
中聯油脂依規定透過「食品藥物業者登錄平台」完成自主通報；該三家業者經通報後，也已啟動下架回收機制，衛生機關持續督導追蹤案內產品下架回收情形。
食藥署提醒業者，倘發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止販賣及辦理回收，並通報所在地衛生局。未依規定通報者，將依違反食安法第7條規定，處以新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
「毒沙拉油」增至21個批號共18個品項：
中聯油脂股份有限公司
1、大豆沙拉油（批號：315-1150404）115/9/30
福壽實業股份有限公司 客服專線0800-236699
2、福壽大豆沙拉油3L（批號：C1160426K）2027/4/15
3、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426O）2027/4/14
4、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2150426P）2027/4/14
5、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426O）2027/4/15
6、福壽大豆沙拉油18L（批號：C2160426P）2027/4/15
7、福壽健味香油3L（批號：BL150426L）2028/4/5
福懋油脂股份有限公司 客服專線：0800-888255
8、益康大豆沙拉油18L（批號：20270411000408）2027/4/11
9、益康大豆沙拉油18KG（批號：20270413000408）2027/4/13
10、益康烹調油18L（批號：20270413000403）2027/4/13、2027/4/14
11、一級黃豆油（批號：202604091315）2026.10.04
泰山企業股份有限公司 客服專線：0800-079080
12、金酥耐炸油18L（批號：2027040801）
13、沙拉油18L（批號：2027040901）
14、環保鐵桶沙拉油18kg（批號：2027040901）
15、泰山不飽和大豆沙拉油2.6L x6入新版（批號：2027040901）
16、泰山精選蔬菜油3L（批號：62027072506）
17、泰山好理調合油2L x6（批號：2027072506）
18、泰山大豆沙拉油0.6L x12入新版（批號：2027041301）
19、泰山歐式果實精華調合油1.5L x6入（批號：2027101301）
20、泰山好理調合油0.6L x24（批號：2027072504）
21、泰山花生風味調和油2L x6入（批號：2027100901）
致癌油風暴最新動態：360家業者名單、流向440項產品
致癌油風暴持續擴大，受影響業者已從首波18項產品、三大油廠，迅速蔓延至全台數百家中下游業者，下架品項仍在增加中。以下依食藥署公告及各業者官方聲明持續更新。
致癌沙拉油受影響家數擴大 食藥署公布最新360家業者名單
食藥署也公布下游業者360家清單：
衛福部長石崇良日前也宣布，使用到問題油含量20%以下的產品也預防性全面下架。中聯油脂案專區持續更新產品清單，新增39項、總計440項。
致癌油下架產品增至440項！貴族世家、布列德麵包上榜
毒油不只流向全台！老字號醬菜廠慘中鏢 4產品全外銷美日加紐
聯華食品用到致癌沙拉油！2商品中鏢急下架回收 問題品項一次看
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致癌沙拉油下游流向名單見晶華酒店！官方澄清：僅用於員工餐廳
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路易莎、晶華、老協珍、卜蜂都中了！224家業者超標油流向一次看
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全聯、萬家福退貨方式！超商、餐飲全通路一覽 沒發票也能退錢
◾️全聯、大全聯：
全聯、大全聯表示，收到通知後，已第一時間啟動相關商品下架作業並停止販售。消費者憑原交易完整發票及商品，至當時購物的分店，門市將全力協助辦理退貨事宜。
全聯、大全聯「致癌油商品」退款了！百款可退清單、退款流程一覽
◾️萬家福量販、樂家康超市：
萬家福量販、樂家康超市宣告，已將泰山不飽和健康沙拉油等兩款商品預防性下架，待供檢驗合格後再恢復上架。消費者若對購買商品有疑慮，可持發票到萬家福、樂家康門市辦理退換貨。
萬家福「致癌油商品」54款可退款！冷凍水餃中鏢 沒發票退款方式
◾️愛買：
泰山不飽和沙拉油跟泰山沙拉油已於7月1日早上的第一時間就已下架，其餘油品並未販售。消費者可向泰山進行退貨。
◾️泰山企業股份有限公司（免發票可退貨）
泰山企業表示，凡於2026年4至6月曾購買泰山產品之消費者，可透過泰山0800-079080專線、官方Line帳號、官網及相關社群平台聯繫諮詢，消費者無論產品有無使用皆可將購買憑證或發票（或列印電子發票）寄回泰山總公司並提供掛號回寄地址，泰山將回寄郵政匯票，消費者可至郵局兌換現金。
若是無法寄發票或無發票者，只要能夠提供於上述期間實際購買產品之消費者，泰山公司將委由專人聯繫安排到府親收產品；即日起至9/30均可受理相關作業。
沒發票也可退！泰山「10款問題油」全數下架 退費品項期限懶人包
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◾️超商：
7-11委託聯華食品代工的多款鮮食包含飯糰、手捲、三明治、漢堡、便當等品項都中標，而聯華食品公布退費辦法，只要購買有疑慮批號鮮食的消費者，當初結帳有報會員就會自動退款，免準備發票；若是非會員還是得憑購買憑證退費。
全家便利商店也公告，將針對預防性下架產品清單所列疑慮商品批號展開退款作業，只要憑購買憑證或商品就可至門市退款，找不到發票出示會員消費紀錄、刷卡紀錄都可以。
7-11致癌油飯糰、鮮食退費了！免發票直接退 怎麼退款、誰可以領
7-11剛退費！全家「致癌油鮮食」開放退款 免發票能退、中鏢品項
全家「致癌油鮮食」退款擴大！雞胸、沙拉醬入列 免發票門市可退
◾️愛之味：
愛之味發出聲明稿說明，公開中鏢的「愛之味珍保玉筍、愛之味素食沙茶醬」開放退款，提供有效期限之產品批號，消費者可憑發票至原購買通路退換貨或退錢。
愛之味致癌油商品開放退款了！中鏢醬料、罐頭醬菜 退貨方式一覽
◾️雙月食品社：
雙月食品社表示，外購原料供應商的部分醬料產品受問題油品批號影響，自6月1日起購買包括招牌「愛恨椒芝麵乾拌麵」共6大品項，都可辦理退費。
剛獲米其林必比登！雙月食品社爆致癌油醬料 明退費品項方式一覽
◾️瓦城集團：
瓦城泰統集團證實，綠咖哩椰汁雞調理包、醇厚麻油雞肉粽醬料包中鏢，公布超標問題油冷凍商品下架，新竹地區兩家特定門市也宣布退費方式。
瓦城綠咖哩中鏢致癌油！麻油雞肉粽也下架 門市、退費方式一次看
◾️好市多：
好市多也公布受影響商品清單及退貨流程，包括熱賣的曾拌麵、卜蜂都中鏢，民眾需要攜帶會員卡，若無發票或購買憑證，則可攜帶商品到場。
好市多也買到致癌油！官方公告「可退款清單」：曾拌麵、卜蜂中鏢
中聯油風波擴大！8批油品銷毀 問題油流向韓國
衛福部食藥署7月21日公布中聯油脂預防性下架油品處理結果，確認19批符合標準可恢復上架；另有7批檢出一級致癌物「苯駢芘」超標，加上1批無檢體可供檢驗，合計8批不得上架，後續將銷毀。此外，衛福部長石崇良21日上午表示有批問題油品外銷日本，引發關注；不過食藥署晚間更正，實際是經福懋油脂出口至韓國，目前已通報韓方處理。
三家董座公開道歉 受毒油波及餐飲業者達255家
泰山（1218）、福壽（1219）及福懋油（1225）於昨（24）日聯合召開重訊記者會，三家董座首度公開鞠躬致歉，說明下架回收、停工及財務損失等情況。其中泰山與福壽初估損失約1.5億至2億元，福懋油則因退貨認定較寬，損失尚難估算。台中市食品藥物安全處同步公布受影響業者新增16家，包括王品旗下「青花驕」多家分店使用的青鍋底醬等，累計受影響業者達255家。
事發近1個月後 泰山、福懋油、福壽董座齊致歉 福壽損失難估計
食安法修正 延遲通報最高罰3000萬
行政院於（23）日通過《食品安全衛生管理法》修法草案，共修正17條文，從源頭管理、製程監控、異常通報、品質管理及數位治理五大面向強化食安防線。未來重大食品安全事件可成立中央指揮中心，食品業者若發現產品有危害疑慮，須於24小時內通報，若隱匿、延遲通報或規避回收，最高可重罰3000萬元，同時增訂實驗室通報義務、加強網路食品管理及業者查核機制。
501產品恢復上架 連淨苦茶油中標
食藥署公布，福懋油、福壽、泰山3家業者使用中聯19批油品製成的501項產品，完成查核後可重新上架販售。此外，連淨苦茶油被驗出苯駢芘超標，939瓶產品流入「棉花田」、「統一生機」等通路，衛生局已要求全面下架回收，截至目前已回收33瓶，架上已無問題批號產品。衛生局表示，該批苦茶籽原料來自中國，進貨時已取得苯駢芘檢驗合格證明。
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致癌毒油已吃下肚該怎麼辦？譚敦慈、毒物醫揭補救方式
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腎臟科醫師王介立也表示，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用。
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