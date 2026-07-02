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致癌毒油事件最新進度（截至7月2日下午16:30）

▲福壽實業今（2）日發出產品退貨辦法。（圖／福壽實業）

大豆沙拉油驗出超標致癌物 問題商品清單、退款方式最新整理

致癌毒油1300噸流入市面！這家超商也慘中標：開放退款、緊急下架

18品項、21批號沙拉油致癌物超標！石崇良揭「驗出異常」時間點

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▲泰山食品今（2）日提供瓶身印製號碼對照表供消費者查檢確認。（圖／泰山食品）

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▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）

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泰山10款沙拉油買到「這批效期」快退貨！4到6月買的有憑證也可退

沙拉油爆雷波及3大品牌！4月製造、6月才驗出異常 中聯道歉了

▲中聯油脂公司台中廠區今天已經全面停工。（圖／讀者提供，2026.07.02）

餐飲業、學校有用到致癌油品嗎？

毒油流向？民憂已吃下肚 麥當勞、肯德基、瓦城8大速食餐廳回應

毒油流向不明 議員限中市府速清查校園午餐

▲需要使用到大量油品的餐飲業是否被波及？各大連鎖品牌回應出爐。（示意圖／PhotoAC）

致癌毒油已吃下肚該怎麼辦？譚敦慈、毒物醫揭補救方式

中聯沙拉油致癌物超標！苯駢芘來源不只油 專家警告：少碰2食物

吃到致癌沙拉油怎麼辦？譚敦慈教10招自保法 幫助苯駢芘快速代謝

泰山沙拉油驗出一級致癌物「苯駢芘」！致癌風險、可代謝？一文看

18項大豆沙拉油超標！「苯駢芘」是什麼？ 毒物醫解答、揭風險

沙拉油檢出超標致癌物！食品老闆揭6關鍵必懂 營養師推3款安心油

▲吃到一級致癌物「苯駢芘」超標的沙拉油該怎麼辦？無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。（示意圖／PhotoAC）

台灣食用油出包不是第一次！盤點台灣5大問題油事件簿

沙拉油為什麼叫沙拉油？87%人尷尬不懂 大廚公布正解：長知識了

四大超商緊急清查，7-11、全家與萊爾富聲明皆未販售相關問題油品；OKmart則已第一時間下架停售「泰山大豆沙拉油600ml」，並受理消費者憑發票及商品辦理退費。目前台中市食安處已勒令中聯油脂產線停工，並跨區追查業務用油品流向；官方強調下游業者若有隱匿或不配合下架者，最高將依食安法重罰300萬元。福壽實業表示，即日起至 115 年 9 月 30 日止，每週一至週五 8:00-17:00、週六 8:30-12:00，曾購買過第四點所列商品消費者，憑發票、消費紀錄等得證明購買事實之資料及商品（已開封、空桶均可退換）至下列地點，公司將有專人協助消費者完成退貨：食藥署表示，中聯油脂大豆沙拉油驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，這一批毒油品波及泰山、福壽、福懋等下游產品，1300公噸毒油品流入市面，今（2）日台中市食品藥物安全處也力出已經下架21批號、18品項油品清單。泰山公司也公布自主擴大範圍匡列可能的受污染商品品項，只要是4至6月購買皆可辦理退貨，並公布完整方式。中聯油脂這批致癌物「苯駢芘」超標、共1300公噸的問題油品，除了賣到市面之外，是否有影響到連鎖餐飲業者？對此，包含麥當勞、肯德基、漢堡王等速食業者，皆表示沒有使用到問題油品。校園影響部分，台中學校營養午餐餐盒公會則表示，公會今天早上立即調查公會會員用油情形，會員業者都已回報，調查後都沒有使用這些有問題油品批號。中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，如果民眾已經買回家並吃下肚該怎麼辦？對此，無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。腎臟科醫師王介立也表示，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用。本次致癌物超標的「大豆沙拉油」事件，再度喚起台灣人對於問題油品的憂慮！台灣食安歷史上最灰暗的一頁，就屬2014年「強冠餿水油」與「頂新飼料油」連環爆事件，當時劣質油橫行，導致全民發起抵制行動。而台灣重大的問題油事件並不罕見，從1979年引發兩千多人中毒的多氯聯苯米糠油悲劇、1985年首宗德泰餿水油案、2013年大統長基銅葉綠素混油風暴，再到2014年的問題油連環爆。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點食安史上5大問題油事件，帶領民眾一次了解台灣食用油危機的歷史脈絡。