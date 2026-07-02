台灣再度發生食用油引發的食安風波，6月30日中聯油脂通報供應給泰山、福壽、福懋等業者使用的沙拉油原料（批號0409315），於第三方檢驗時，「苯駢芘」一級致癌物超標，而這批致癌物超標得「大豆沙拉油」約1,300公噸。對此，各大油品廠、連鎖餐飲業者紛紛出面聲明，《NOWNEWS》今日新聞也彙整事件時間軸、問題品項、退款方式及食用後的補救方式總整理。
目前台中市食安處已勒令中聯油脂產線停工，並跨區追查業務用油品流向；官方強調下游業者若有隱匿或不配合下架者，最高將依食安法重罰300萬元。
福壽實業表示，即日起至 115 年 9 月 30 日止，每週一至週五 8:00-17:00、週六 8:30-12:00，曾購買過第四點所列商品消費者，憑發票、消費紀錄等得證明購買事實之資料及商品（已開封、空桶均可退換）至下列地點，公司將有專人協助消費者完成退貨：
五 股：新北市五股區五工路 145 號（02-22980601）。
沙 鹿：台中市沙鹿區沙田路 45 號（總公司門市部）（04-26362111）。
台中港廠：台中市梧棲區自強路 98 號（04-26393111）。
高雄橋頭：高雄市橋頭區成功北路 60 號（07-6113311）。
高雄大社：高雄市大社區中山路 521 之 2 號（07-6196361）。
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腎臟科醫師王介立也表示，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用。
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而台灣重大的問題油事件並不罕見，從1979年引發兩千多人中毒的多氯聯苯米糠油悲劇、1985年首宗德泰餿水油案、2013年大統長基銅葉綠素混油風暴，再到2014年的問題油連環爆。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點食安史上5大問題油事件，帶領民眾一次了解台灣食用油危機的歷史脈絡。
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福壽實業表示，即日起至 115 年 9 月 30 日止，每週一至週五 8:00-17:00、週六 8:30-12:00，曾購買過第四點所列商品消費者，憑發票、消費紀錄等得證明購買事實之資料及商品（已開封、空桶均可退換）至下列地點，公司將有專人協助消費者完成退貨：
五 股：新北市五股區五工路 145 號（02-22980601）。
沙 鹿：台中市沙鹿區沙田路 45 號（總公司門市部）（04-26362111）。
台中港廠：台中市梧棲區自強路 98 號（04-26393111）。
高雄橋頭：高雄市橋頭區成功北路 60 號（07-6113311）。
高雄大社：高雄市大社區中山路 521 之 2 號（07-6196361）。
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- 餐飲業、學校有用到致癌油品嗎？
校園影響部分，台中學校營養午餐餐盒公會則表示，公會今天早上立即調查公會會員用油情形，會員業者都已回報，調查後都沒有使用這些有問題油品批號。
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