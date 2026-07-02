台灣再度發生食用油引發的食安風波，6月30日中聯油脂通報供應給泰山、福壽、福懋等業者使用的沙拉油原料（批號0409315），於第三方檢驗時，「苯駢芘」一級致癌物超標，而這批致癌物超標得「大豆沙拉油」約1,300公噸。對此，各大油品廠、連鎖餐飲業者紛紛出面聲明，《NOWNEWS》今日新聞也彙整事件時間軸、問題品項、退款方式及食用後的補救方式總整理。
 

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  • 致癌毒油事件最新進度（截至7月2日下午16:30）
四大超商緊急清查，7-11、全家與萊爾富聲明皆未販售相關問題油品；OKmart則已第一時間下架停售「泰山大豆沙拉油600ml」，並受理消費者憑發票及商品辦理退費。

目前台中市食安處已勒令中聯油脂產線停工，並跨區追查業務用油品流向；官方強調下游業者若有隱匿或不配合下架者，最高將依食安法重罰300萬元。

福壽實業表示，即日起至 115 年 9 月 30 日止，每週一至週五 8:00-17:00、週六 8:30-12:00，曾購買過第四點所列商品消費者，憑發票、消費紀錄等得證明購買事實之資料及商品（已開封、空桶均可退換）至下列地點，公司將有專人協助消費者完成退貨：

五　股：新北市五股區五工路 145 號（02-22980601）。
沙　鹿：台中市沙鹿區沙田路 45 號（總公司門市部）（04-26362111）。
台中港廠：台中市梧棲區自強路 98 號（04-26393111）。
高雄橋頭：高雄市橋頭區成功北路 60 號（07-6113311）。
高雄大社：高雄市大社區中山路 521 之 2 號（07-6196361）。

▲福壽實業今（2）日發出產品退貨辦法。（圖／福壽實業）
▲福壽實業今（2）日發出產品退貨辦法。（圖／福壽實業）
  • 大豆沙拉油驗出超標致癌物　問題商品清單、退款方式最新整理
食藥署表示，中聯油脂大豆沙拉油驗出「苯駢芘」一級致癌物超標，這一批毒油品波及泰山、福壽、福懋等下游產品，1300公噸毒油品流入市面，今（2）日台中市食品藥物安全處也力出已經下架21批號、18品項油品清單。泰山公司也公布自主擴大範圍匡列可能的受污染商品品項，只要是4至6月購買皆可辦理退貨，並公布完整方式。

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▲泰山食品今（2）日提供瓶身印製號碼對照表供消費者查檢確認。（圖／泰山食品）
▲泰山食品今（2）日提供瓶身印製號碼對照表供消費者查檢確認。（圖／泰山食品）
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▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）
▲泰山、福壽、福懋3家公司的油品代製廠中聯油脂提供的「沙拉油原料」驗出致癌物超標，相關批號一次看。（圖／台中食安處提供）
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▲中聯油脂公司台中廠區今天已經全面停工。（圖／讀者提供，2026.07.02）
▲中聯油脂公司台中廠區今天已經全面停工。（圖／讀者提供，2026.07.02）
  • 餐飲業、學校有用到致癌油品嗎？
中聯油脂這批致癌物「苯駢芘」超標、共1300公噸的問題油品，除了賣到市面之外，是否有影響到連鎖餐飲業者？對此，包含麥當勞、肯德基、漢堡王等速食業者，皆表示沒有使用到問題油品。

校園影響部分，台中學校營養午餐餐盒公會則表示，公會今天早上立即調查公會會員用油情形，會員業者都已回報，調查後都沒有使用這些有問題油品批號。

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▲需要使用到大量油品的餐飲業是否被波及？各大連鎖品牌回應出爐。（示意圖／PhotoAC）
▲需要使用到大量油品的餐飲業是否被波及？各大連鎖品牌回應出爐。（示意圖／PhotoAC）
  • 致癌毒油已吃下肚該怎麼辦？譚敦慈、毒物醫揭補救方式
中聯油脂大豆沙拉油驗出苯駢芘超標，如果民眾已經買回家並吃下肚該怎麼辦？對此，無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。

腎臟科醫師王介立也表示，苯駢芘長期、反覆吃到才會增加癌症風險，民眾不需要因為曾經用過幾次問題油品就感到恐慌，如果只是短期吃到，通常不需要特別就醫，也不需要做所謂排毒，建議立刻檢查家中油品批號，如果屬於受影響產品，就不要再使用。

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▲吃到一級致癌物「苯駢芘」超標的沙拉油該怎麼辦？無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。（示意圖／PhotoAC）
▲吃到一級致癌物「苯駢芘」超標的沙拉油該怎麼辦？無毒教母譚敦慈提醒，苯駢芘雖屬多環芳香烴類污染物，但人體代謝速度相對快，不需過度恐慌。（示意圖／PhotoAC）
  • 台灣食用油出包不是第一次！盤點台灣5大問題油事件簿
本次致癌物超標的「大豆沙拉油」事件，再度喚起台灣人對於問題油品的憂慮！台灣食安歷史上最灰暗的一頁，就屬2014年「強冠餿水油」與「頂新飼料油」連環爆事件，當時劣質油橫行，導致全民發起抵制行動。

而台灣重大的問題油事件並不罕見，從1979年引發兩千多人中毒的多氯聯苯米糠油悲劇、1985年首宗德泰餿水油案、2013年大統長基銅葉綠素混油風暴，再到2014年的問題油連環爆。《NOWNEWS今日新聞》特別盤點食安史上5大問題油事件，帶領民眾一次了解台灣食用油危機的歷史脈絡。

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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

在眾多動漫作品中，我最喜歡的動畫是...