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▲「流行音樂教父」劉家昌驚傳肺癌病逝，享壽81歲。（圖／劉家昌臉書）

▲瓊瑤傳奇一生提前謝幕，震撼兩岸三地劇迷。（圖／瓊瑤臉書）

▲資深演員石英從影54年，為閩南語連續劇中的熟面孔、代表人物。（圖／民視提供）

▲連恩意外猝逝，令全球粉絲心碎。（圖／Liam Payne IG）

▲汪建民罹患肺腺癌末期，他展現堅強抗癌意志力，奮鬥到人生最後一刻。（圖／汪建民IG）

▲瑪姬史密斯在《哈利波特》系列中的「麥教授」一角深植人心。（圖／美聯社）

▲石班瑜擔任周星馳的御用配音員超過30年。（圖／命運好好玩YouTube）

▲鄭佩佩敬業態度影響許多大明星，本人提攜後輩不遺餘力。（圖／袁弘微博）

▲鳥山明3月初因為急性硬腦膜下血腫猝逝，享壽68歲。（圖／akira.toriyama IG）

▲法國巨星亞蘭德倫8月18日凌晨與世長辭。（圖／金馬執委會提供）

2024年倒數26天結束，這一年全球娛樂圈有不少名人告別人生舞台，如一代音樂教父劉家昌、文學巨擘瓊瑤、資深藝人汪建民、老牌演員石英、傳奇女打仔鄭佩佩等人，國外明星部分，除了《哈利波特》日本漫畫大師鳥山明，英國天團「一世代」（One Direction）成員連恩墜樓身亡，更是震驚全球樂迷。《NOWnews今日新聞》整理10位今年殞落的明星、名人，請大家一同緬懷她（他）們最後的璀璨身影。資深音樂人劉家昌身兼作曲、作詞人、電影導演、歌手和演員身分，叱吒演藝圈超過半個世紀，寫出〈我是中國人〉、〈梅花〉、〈晚安曲〉、〈中華民國頌〉、〈獨上西樓〉、〈雲河〉、〈一廉幽夢〉等經典中的經典歌，弟子有鄧麗君、劉文正、鳳飛飛、林青霞、黃鶯鶯、費玉清等超級巨星，他12月2日不敵癌魔猝逝，享壽81歲，與妻兒甄珍、章立衡的愛恨情仇也隨風而逝。大師級言情小說家、知名編劇瓊瑤（本名陳喆）寫出《窗外》、《庭院深深》、《一簾幽夢》、《還珠格格》等大作，過去多次表態支持善終、安樂死，12月4日她被祕書發現陳屍在淡水住處房間沙發上，留有遺書，享壽86歲。瓊瑤表示，自己不想成為依賴插管維生的臥床老人，所以選擇以自己的方式面對死亡，她說：「不要哭，不要傷心，不要為我難過。我已經『翩然』的去了...我擺脫了逐漸讓我痛苦的軀殼，『翩然』的化為雪花飛去了！」從影長達54年，有「台灣最帥小生」封號的硬底子演員石英（本名林忠平），10月27日因為自然老化，病逝於台大癌醫中心，享壽82歲。石英從1960年代耕耘閩南語廣播劇，見證台語電影從輝煌到沒落，曾多次和侯孝賢合作，兩度提名金馬獎男配角，電視劇代表作則有《請問芳名》、《保鑣》、《草地狀元》、《第一世家》及多部八點檔、本土劇，入圍過兩次金鐘獎，他也不吝提攜後輩，徒弟有澎恰恰、陳子強。前英國男子天團「一世代」（One Direction）成員連恩潘恩（Liam Payne），阿根廷時間10月16日下午在布宜諾斯艾利斯某飯店3樓陽台，疑似吸食毒品導致精神恍惚，不慎墜樓身亡，享年31歲，消息震驚全球，意外發生後，大批粉絲湧入事發地點燭光、獻花哀悼，現場啜泣聲不斷，曾經跟連恩合作的CP查理、名媛芭黎絲希爾頓等人都發文致哀。告別式當天，其他成員哈利、贊恩、路易和奈爾都親自到場送戰友最後一程，一世代時隔9年以此種方式合體，令樂迷鼻酸。汪建民90年代末以電視劇《台灣靈異事件》系列中的刑警「鐵頭」走紅，今年7月久違現身透露，去年確診肺腺癌第四期，癌細胞擴散至骨頭、腦部等處，化療期間暴瘦12公斤，病情一度控制得宜，後來復出工作，展現堅強抗癌意志力，怎料，10月12日傳出再度被送進加護病房，25天後，親妹妹證實汪建民病逝，享年56歲。以電影《哈利波特》系列中「麥教授」角色聞名全球的英國女演員、奧斯卡影后瑪姬史密斯（Maggie Smith），英國時間9月27日清晨辭世，享壽89歲。瑪姬史密斯戲齡超過70年，生涯演過70多部戲劇和60多齣電影，拿過2座奧斯卡、3座艾美獎及包括東尼獎在內的多座劇場獎項，代表作有影集《唐頓莊園》、電影《春風不化雨》、《加州套房》、《窗外有藍天》、《修女也瘋狂》、《金盞花大酒店》等。港星周星馳御用中文配音員石班瑜（本名石仁茂），9月17日在在北京家中安詳過世，享壽66歲，他的家人模仿他的口吻發文寫下：「親愛的老朋友、新朋友，本人著急著去另一個世界開錄音棚，先不陪大家玩了！拜拜我走先！哈～哈～哈～哈～」石班瑜為1991年《賭俠》中的周星馳配音開始，此後成為台灣觀眾最熟悉的「周星馳聲音」，他的死訊曝光當天，周星馳在IG限時動態上傳石班瑜老師的照片，以白底黑字寫下：「永遠懷念石班瑜先生！」資深武打女星鄭佩佩從影超過一甲子，與許多國際大導演合作過，創造《大醉俠》金燕子、《唐伯虎點秋香》華夫人、《臥虎藏龍》碧眼狐狸等影史經典角色，7月19日傳出鄭佩佩過世的消息，享壽78歲，導演胡雪樺、主持人曹可凡、章子怡、劉亦菲陸續發文哀悼，經紀公司也證實此事。鄭佩佩3名子女依照媽媽的遺願，後事一切從簡並捐贈大體，今年第61屆金馬獎頒發終身成就獎金予鄭佩佩，由她的4名子女親自代領，場面令人動容。日本傳奇漫畫家鳥山明經典著作無數，《七龍珠》、《怪博士與機器娃娃》都出自他的妙筆，3月1日，鳥山明因為急性硬腦膜下血腫猝逝，享壽68歲，書迷感嘆「一個時代的終結」。友人透露，鳥山明2月剛動完顱部手術，而他生前最大願望就是將作品《Sand Land》改編成動畫片，最終未能親眼見證播出。擁有一雙湛藍眼睛、受封「法國第一美男子」的傳奇男演員亞蘭德倫（Alain Delon），台灣時間8月18日凌晨在家中病逝，3名孩子陪伴在側，享壽88歲，他22歲入行，曾經演出《陽光普照》、《生龍活虎》、《午後七點零七分》、《蘇洛》、《黑色鬱金香》等近百部影視作品。亞蘭德倫1981年和當時的女友受邀來到台灣，擔任第18屆金馬獎最佳女配角獎頒獎人，造成轟動。