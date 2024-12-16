2024年即將進入尾聲，回顧這一年來熱門速食、連鎖餐飲相當受歡迎，麥當勞從聯名《獵人》、開賣厚鬆餅堡、捲捲薯條什麼都搶瘋，現象級IP「吉伊卡哇chiikawa」更助攻藏壽司創下來台10年、單月5.5億營收歷史新高紀錄，還有首次引進台灣就爆紅掀起大批排隊人潮的炸雞、漢堡排、咖啡等話題美食，幫大家盤點「10大排隊之亂」一次整理。

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📌麥當勞厚鬆餅堡搶出火氣！全台凌晨不睡覺搶吃
麥當勞4月才有風靡韓國的捲捲薯條2天完售！11月又驚喜開賣日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，全台民眾搶吃麥當勞早餐、凌晨5點天還沒亮就開始爆排，還一度缺貨嚇壞眾人。不少人比前一天提早起床「厚鬆餅堡」又完售，全網都在查早餐時間到幾點？天天都在問哪間門市還買得到，開賣約3天各門市陸續售罄；熱潮還吸引全家便利商店、麥味登都跟風推出類似款。

📌麥當勞獵人聯名未開搶先炎上！3小時完售30萬包　黃牛天價轉賣
麥當勞10月重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》未開賣先轟動，開箱網紅展榮、許悅失言惹怒動漫迷，釀成炎上事件慘遭出征；開賣在各地餐廳掀起演唱會般搶購人潮，角色卡盲包「3小時完售」、只送不賣撲克牌也幾乎一日陸續搶光；還引起黃牛搶購在日本網站飆出天價轉售。

📌吉伊卡哇助攻藏壽司！創「單月5.5億」歷史新高營收紀錄
以聯名扭蛋創造話題的藏壽司，8月攜手全球爆紅的現象級IP「吉伊卡哇chiikawa」，引起台灣民眾熱烈搶吃潮、卻也爆出亂象，偷吃步重複刷盤提高抽獎機會、卻要店員協助扣款，店家明明無法提供外帶、卻瘋狂點餐盒裝布丁求打包，甚至有人上網找「代吃」、現場跟別桌討空盤，都是為了要拿到「一坨療癒小生物」尤其立體公仔吊飾最搶手。

吉伊卡哇超人氣果然大幅帶動營收成績，亞洲藏壽司公布活動單月營收達5.51億元，相較去年同期的4.98億元，年增10.71%，創下單月同期最高、同時也是來台10年歷史新高營收紀錄。

▲（圖／藏壽司提供）
▲藏壽司聯名全球爆紅「吉伊卡哇」扭蛋搶翻天。（圖／藏壽司提供）
▲（圖／藏壽司提供）
▲「一坨療癒小生物」搶出知名度，全台幾乎沒人不認識「吉伊卡哇」。（圖／藏壽司提供）
📌必勝客「草仔龜披薩」做來不及賣！8大獵奇口味一次看
熱愛玩食物的必勝客，開發獵奇披薩不遺餘力，也激起全民挑戰的慾望！今年聯名《庫洛魔法使》的夢之鑰匙芝心披薩，力挺奧運開發香菜一整圈的五環披薩、跟上棒球熱潮開吃呷霸丸大聯盟披薩，還有在國外論壇掀起熱論的草莓麻糬披薩、吸引義大利人嗆聲要來台灣吃！

而白色情人節臘腸玫瑰花圈披薩、萬聖節鬼手魷魚搗蛋披薩都不是最恐怖，最驚悚的一定是芝心雙粿草仔龜披薩，必勝客直接做出整隻烏龜給你吃！原以為賣相過於殘忍，沒想到上架即爆賣，有店家一早就要做10幾隻供不應求；導致接力亮相的愚人節蛇圈圈披薩，反而不恐怖了。

▲颱風天必勝客聯名美國職業棒球大聯盟MLB開賣球場造型的「呷霸丸大聯盟披薩」，紅糟肉圓壘包、莫札瑞拉起司條壘線、美式臘腸投手丘及香菜外野。還抽獎門票還你飛美國觀賽，搶先開箱試吃真實口感。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「呷霸丸大聯盟披薩」跟上棒球熱，紅糟肉圓壘包、莫札瑞拉起司條壘線、美式臘腸投手丘及香菜外野。（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客,烏龜披薩,草仔粿披薩,芝心雙粿草仔龜比薩（圖／記者蕭涵云攝）
▲必勝客2024年最驚悚「芝心雙粿草仔龜披薩」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌《黑白大廚》白種元、安成宰帶夯一票台灣小吃！
韓國食神白種元、南韓唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審的《黑白大廚》熱播，劇迷們連帶挖出兩人過去低調認證的台灣小吃，冷門平日早上都有20人在排隊的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」，連BIGBANG太陽也跟吃「一套」的阿桑蚵仔麵線、佳鑫金桔檸檬，白老師叮囑還要加上隔壁的「黃家香腸」等；而安成宰則力推計程車司機都愛吃的「深丘大腸蚵仔麵線」。

▲白種元曾在2019年飛來台灣拍攝節目，品嘗的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」。（圖／翻攝tvN）
▲白種元曾在2019年飛來台灣拍攝節目，大喝板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」。（圖／翻攝tvN）
▲安成宰6年前曾來台灣品嚐過美食。（圖／IG sungmosu）
▲安成宰6年前就曾來台灣吃過「深丘大腸蚵仔麵線」。（圖／IG sungmosu）
📌日本排隊名店挽肉と米來台！過夜排隊也要吃
日本東京爆紅的排隊名店「挽肉と米」插旗台灣，選在台北中山區赤峰街開出一號店，設計吧台式座位有如劇場般，近距離欣賞A5和牛現做炭烤漢堡排的沉浸式體驗，掀起過夜排隊也要吃的熱潮。業者也公布明年1月將在台北信義區、台北信義Apple Store正對面的「信義A19」裡開出二號店。

台灣今年也一起迎接開吃日本F1國產牛舌、炭火牛橫膈膜排的漢堡排嘉Yoshi，還接連開出Global Mall新北中和環球店、台北大巨蛋店；標榜肥瘦肉黃金比例的「肉的長谷川」，100%只使用黑毛和牛與日本國產牛的福吉漢堡排等品牌，不用飛日本就能吃到。

▲來自日本的人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，即將有全台第二家店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲來自日本的人氣漢堡排品牌「挽肉と米」，即將有全台第二家店。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「漢堡排嘉Yoshi」台灣二號店進駐台北大巨蛋，再推「獨家炭火牛橫膈膜排」全新菜單。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「漢堡排嘉Yoshi」台灣二號店進駐台北大巨蛋，再推「獨家炭火牛橫膈膜排」。（圖／記者蕭涵云攝）
📌全台搶賣！刁民酸菜魚最久排隊5小時　西門店一個月吸3萬人
源自四川重慶名菜，號稱「比臉盆大」的台中名店「刁民酸菜魚」熱賣到不行！自信「秘罈酸菜魚」的酸菜比魚好吃，酸甜辣湯頭很對台灣人的胃，聲量一炮而紅、想吃更是一位難求。月中總算北上開店的「刁民酸菜魚」，引爆排隊5小時的誇張紀錄；進駐西門町開幕1個月狂吸3萬人朝聖。

目前全台遍地開花的酸菜魚餐廳更有吾二酸菜魚姥姥酸菜魚築間酸菜魚、鵝川酸菜魚、正太酸菜魚等品牌；還吸引全台川菜餐廳、飯店、火鍋店都陸續開發酸菜魚料理跟進搶賣。

▲比臉盆還要大的刁民「秘罈酸菜魚」，份量有中盛、大盛，及適合4人享用的特大盛尺寸。（圖／記者蕭涵云攝）
▲比臉盆還要大的刁民「秘罈酸菜魚」，掀起全台酸菜魚熱潮。（圖／記者蕭涵云攝）
📌鯊皇Gawr Gura降臨壽司郎！蝦民搶爆週邊　紅到日本人羨慕
世界最多訂閱數的虛擬偶像VTuber鯊皇「噶嗚・古拉Gawr Gura」降臨台灣壽司郎，一系列壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙、壽司小被被造型一卡通等8款聯名週邊嗨賣，蝦民們早上7點就提早排隊朝聖，還有人動輒爆吃幾千元只為一次多加購幾個鯊鯊。

壽司郎古拉熱潮還紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」上，出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，光是壓克力立牌轉手炒價就要7、8000日圓，最貴黃牛價直接飆到12000日圓，還成交多筆紀錄。

▲壽司郎 x Gawr Gura 聯名週邊商品，搶手程度超過《SPY x FAMILY 間諜家家酒》安妮亞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲壽司郎 x Gawr Gura 聯名週邊商品，搶手程度超過《SPY x FAMILY 間諜家家酒》安妮亞。（圖／記者蕭涵云攝）
📌最強炸雞Popeyes登台！排隊5小時才買到
堪稱肯德基勁敵的美國Popeyes登陸台灣，在台北車站南陽商圈開出首間許昌店，開幕日逾200人擠爆現場，頭香清晨6點排隊5小時才買到；至今陸續開出光復店、台北101店。

而韓式炸雞也紛紛搶進台灣市場，繼超人氣橋村炸雞之後，號稱「紐約最美味」的本村炸雞也已開出三間分店；韓國女神全智賢最愛的「BHC韓式炸雞」也搶先進駐剛開幕的台北大巨蛋美食街。

▲最強炸雞Popeyes今開幕台灣首家許昌店，一早6點頭香排隊，直擊現場逾200人擠爆，內用、外帶人龍一左一右，分別包圍館前路、南陽街，最快拿到外帶炸雞步出店外的林先生，等了5個小時之久。（圖／記者蕭涵云攝）
▲最強炸雞Popeyes台灣首家許昌店，開幕現場逾200人擠爆，頭香等了5個小時之久。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞個人餐最便宜143元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Popeyes炸雞在國外有肯德基勁敵之稱。（圖／記者蕭涵云攝）
📌「錢都」排隊狂潮嚇到藝人！CP值獲網友認證
入冬低溫來襲，藝人史丹利近日拍下新店大坪林站的錢都日式涮涮鍋排隊狂潮，驚呼下午4點就出現30多人擠滿騎樓，不說還以為在排演唱會週邊。

掀起網友共鳴認證錢都「就是CP值好」、不到300元就可以吃到很多肉；還有饕客細數板橋雙十路、台北汀州路的分店，也是用餐時間就人山人海，低調穩賣好幾年。



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