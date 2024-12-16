2024年即將進入尾聲，回顧這一年來熱門速食、連鎖餐飲相當受歡迎，麥當勞從聯名《獵人》、開賣厚鬆餅堡、捲捲薯條什麼都搶瘋，現象級IP「吉伊卡哇chiikawa」更助攻藏壽司創下來台10年、單月5.5億營收歷史新高紀錄，還有首次引進台灣就爆紅掀起大批排隊人潮的炸雞、漢堡排、咖啡等話題美食，幫大家盤點「10大排隊之亂」一次整理。
📌麥當勞厚鬆餅堡搶出火氣！全台凌晨不睡覺搶吃
麥當勞4月才有風靡韓國的捲捲薯條2天完售！11月又驚喜開賣日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，全台民眾搶吃麥當勞早餐、凌晨5點天還沒亮就開始爆排，還一度缺貨嚇壞眾人。不少人比前一天提早起床「厚鬆餅堡」又完售，全網都在查早餐時間到幾點？天天都在問哪間門市還買得到，開賣約3天各門市陸續售罄；熱潮還吸引全家便利商店、麥味登都跟風推出類似款。
📌麥當勞獵人聯名未開搶先炎上！3小時完售30萬包 黃牛天價轉賣
麥當勞10月重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》未開賣先轟動，開箱網紅展榮、許悅失言惹怒動漫迷，釀成炎上事件慘遭出征；開賣在各地餐廳掀起演唱會般搶購人潮，角色卡盲包「3小時完售」、只送不賣撲克牌也幾乎一日陸續搶光；還引起黃牛搶購在日本網站飆出天價轉售。
📌吉伊卡哇助攻藏壽司！創「單月5.5億」歷史新高營收紀錄
以聯名扭蛋創造話題的藏壽司，8月攜手全球爆紅的現象級IP「吉伊卡哇chiikawa」，引起台灣民眾熱烈搶吃潮、卻也爆出亂象，偷吃步重複刷盤提高抽獎機會、卻要店員協助扣款，店家明明無法提供外帶、卻瘋狂點餐盒裝布丁求打包，甚至有人上網找「代吃」、現場跟別桌討空盤，都是為了要拿到「一坨療癒小生物」尤其立體公仔吊飾最搶手。
吉伊卡哇超人氣果然大幅帶動營收成績，亞洲藏壽司公布活動單月營收達5.51億元，相較去年同期的4.98億元，年增10.71%，創下單月同期最高、同時也是來台10年歷史新高營收紀錄。
📌必勝客「草仔龜披薩」做來不及賣！8大獵奇口味一次看
熱愛玩食物的必勝客，開發獵奇披薩不遺餘力，也激起全民挑戰的慾望！今年聯名《庫洛魔法使》的夢之鑰匙芝心披薩，力挺奧運開發香菜一整圈的五環披薩、跟上棒球熱潮開吃呷霸丸大聯盟披薩，還有在國外論壇掀起熱論的草莓麻糬披薩、吸引義大利人嗆聲要來台灣吃！
而白色情人節臘腸玫瑰花圈披薩、萬聖節鬼手魷魚搗蛋披薩都不是最恐怖，最驚悚的一定是芝心雙粿草仔龜披薩，必勝客直接做出整隻烏龜給你吃！原以為賣相過於殘忍，沒想到上架即爆賣，有店家一早就要做10幾隻供不應求；導致接力亮相的愚人節蛇圈圈披薩，反而不恐怖了。
📌《黑白大廚》白種元、安成宰帶夯一票台灣小吃！
韓國食神白種元、南韓唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審的《黑白大廚》熱播，劇迷們連帶挖出兩人過去低調認證的台灣小吃，冷門平日早上都有20人在排隊的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」，連BIGBANG太陽也跟吃「一套」的阿桑蚵仔麵線、佳鑫金桔檸檬，白老師叮囑還要加上隔壁的「黃家香腸」等；而安成宰則力推計程車司機都愛吃的「深丘大腸蚵仔麵線」。
📌日本排隊名店挽肉と米來台！過夜排隊也要吃
日本東京爆紅的排隊名店「挽肉と米」插旗台灣，選在台北中山區赤峰街開出一號店，設計吧台式座位有如劇場般，近距離欣賞A5和牛現做炭烤漢堡排的沉浸式體驗，掀起過夜排隊也要吃的熱潮。業者也公布明年1月將在台北信義區、台北信義Apple Store正對面的「信義A19」裡開出二號店。
台灣今年也一起迎接開吃日本F1國產牛舌、炭火牛橫膈膜排的漢堡排嘉Yoshi，還接連開出Global Mall新北中和環球店、台北大巨蛋店；標榜肥瘦肉黃金比例的「肉的長谷川」，100%只使用黑毛和牛與日本國產牛的福吉漢堡排等品牌，不用飛日本就能吃到。
📌全台搶賣！刁民酸菜魚最久排隊5小時 西門店一個月吸3萬人
源自四川重慶名菜，號稱「比臉盆大」的台中名店「刁民酸菜魚」熱賣到不行！自信「秘罈酸菜魚」的酸菜比魚好吃，酸甜辣湯頭很對台灣人的胃，聲量一炮而紅、想吃更是一位難求。月中總算北上開店的「刁民酸菜魚」，引爆排隊5小時的誇張紀錄；進駐西門町開幕1個月狂吸3萬人朝聖。
目前全台遍地開花的酸菜魚餐廳更有吾二酸菜魚、姥姥酸菜魚、築間酸菜魚、鵝川酸菜魚、正太酸菜魚等品牌；還吸引全台川菜餐廳、飯店、火鍋店都陸續開發酸菜魚料理跟進搶賣。
📌鯊皇Gawr Gura降臨壽司郎！蝦民搶爆週邊 紅到日本人羨慕
世界最多訂閱數的虛擬偶像VTuber鯊皇「噶嗚・古拉Gawr Gura」降臨台灣壽司郎，一系列壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙、壽司小被被造型一卡通等8款聯名週邊嗨賣，蝦民們早上7點就提早排隊朝聖，還有人動輒爆吃幾千元只為一次多加購幾個鯊鯊。
壽司郎古拉熱潮還紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」上，出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，光是壓克力立牌轉手炒價就要7、8000日圓，最貴黃牛價直接飆到12000日圓，還成交多筆紀錄。
📌最強炸雞Popeyes登台！排隊5小時才買到
堪稱肯德基勁敵的美國Popeyes登陸台灣，在台北車站南陽商圈開出首間許昌店，開幕日逾200人擠爆現場，頭香清晨6點排隊5小時才買到；至今陸續開出光復店、台北101店。
而韓式炸雞也紛紛搶進台灣市場，繼超人氣橋村炸雞之後，號稱「紐約最美味」的本村炸雞也已開出三間分店；韓國女神全智賢最愛的「BHC韓式炸雞」也搶先進駐剛開幕的台北大巨蛋美食街。
📌「錢都」排隊狂潮嚇到藝人！CP值獲網友認證
入冬低溫來襲，藝人史丹利近日拍下新店大坪林站的錢都日式涮涮鍋排隊狂潮，驚呼下午4點就出現30多人擠滿騎樓，不說還以為在排演唱會週邊。
掀起網友共鳴認證錢都「就是CP值好」、不到300元就可以吃到很多肉；還有饕客細數板橋雙十路、台北汀州路的分店，也是用餐時間就人山人海，低調穩賣好幾年。
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麥當勞4月才有風靡韓國的捲捲薯條2天完售！11月又驚喜開賣日韓熱夯、香港秒殺的「McGriddles楓糖鬆餅漢堡」，全台民眾搶吃麥當勞早餐、凌晨5點天還沒亮就開始爆排，還一度缺貨嚇壞眾人。不少人比前一天提早起床「厚鬆餅堡」又完售，全網都在查早餐時間到幾點？天天都在問哪間門市還買得到，開賣約3天各門市陸續售罄；熱潮還吸引全家便利商店、麥味登都跟風推出類似款。
📌麥當勞獵人聯名未開搶先炎上！3小時完售30萬包 黃牛天價轉賣
麥當勞10月重磅聯名《HUNTER×HUNTER獵人》未開賣先轟動，開箱網紅展榮、許悅失言惹怒動漫迷，釀成炎上事件慘遭出征；開賣在各地餐廳掀起演唱會般搶購人潮，角色卡盲包「3小時完售」、只送不賣撲克牌也幾乎一日陸續搶光；還引起黃牛搶購在日本網站飆出天價轉售。
📌吉伊卡哇助攻藏壽司！創「單月5.5億」歷史新高營收紀錄
以聯名扭蛋創造話題的藏壽司，8月攜手全球爆紅的現象級IP「吉伊卡哇chiikawa」，引起台灣民眾熱烈搶吃潮、卻也爆出亂象，偷吃步重複刷盤提高抽獎機會、卻要店員協助扣款，店家明明無法提供外帶、卻瘋狂點餐盒裝布丁求打包，甚至有人上網找「代吃」、現場跟別桌討空盤，都是為了要拿到「一坨療癒小生物」尤其立體公仔吊飾最搶手。
吉伊卡哇超人氣果然大幅帶動營收成績，亞洲藏壽司公布活動單月營收達5.51億元，相較去年同期的4.98億元，年增10.71%，創下單月同期最高、同時也是來台10年歷史新高營收紀錄。
📌必勝客「草仔龜披薩」做來不及賣！8大獵奇口味一次看
熱愛玩食物的必勝客，開發獵奇披薩不遺餘力，也激起全民挑戰的慾望！今年聯名《庫洛魔法使》的夢之鑰匙芝心披薩，力挺奧運開發香菜一整圈的五環披薩、跟上棒球熱潮開吃呷霸丸大聯盟披薩，還有在國外論壇掀起熱論的草莓麻糬披薩、吸引義大利人嗆聲要來台灣吃！
而白色情人節臘腸玫瑰花圈披薩、萬聖節鬼手魷魚搗蛋披薩都不是最恐怖，最驚悚的一定是芝心雙粿草仔龜披薩，必勝客直接做出整隻烏龜給你吃！原以為賣相過於殘忍，沒想到上架即爆賣，有店家一早就要做10幾隻供不應求；導致接力亮相的愚人節蛇圈圈披薩，反而不恐怖了。
📌《黑白大廚》白種元、安成宰帶夯一票台灣小吃！
韓國食神白種元、南韓唯一米其林三星主廚安成宰擔任評審的《黑白大廚》熱播，劇迷們連帶挖出兩人過去低調認證的台灣小吃，冷門平日早上都有20人在排隊的板橋「巷弄內 波霸珍珠奶茶」，連BIGBANG太陽也跟吃「一套」的阿桑蚵仔麵線、佳鑫金桔檸檬，白老師叮囑還要加上隔壁的「黃家香腸」等；而安成宰則力推計程車司機都愛吃的「深丘大腸蚵仔麵線」。
📌日本排隊名店挽肉と米來台！過夜排隊也要吃
日本東京爆紅的排隊名店「挽肉と米」插旗台灣，選在台北中山區赤峰街開出一號店，設計吧台式座位有如劇場般，近距離欣賞A5和牛現做炭烤漢堡排的沉浸式體驗，掀起過夜排隊也要吃的熱潮。業者也公布明年1月將在台北信義區、台北信義Apple Store正對面的「信義A19」裡開出二號店。
台灣今年也一起迎接開吃日本F1國產牛舌、炭火牛橫膈膜排的漢堡排嘉Yoshi，還接連開出Global Mall新北中和環球店、台北大巨蛋店；標榜肥瘦肉黃金比例的「肉的長谷川」，100%只使用黑毛和牛與日本國產牛的福吉漢堡排等品牌，不用飛日本就能吃到。
📌全台搶賣！刁民酸菜魚最久排隊5小時 西門店一個月吸3萬人
源自四川重慶名菜，號稱「比臉盆大」的台中名店「刁民酸菜魚」熱賣到不行！自信「秘罈酸菜魚」的酸菜比魚好吃，酸甜辣湯頭很對台灣人的胃，聲量一炮而紅、想吃更是一位難求。月中總算北上開店的「刁民酸菜魚」，引爆排隊5小時的誇張紀錄；進駐西門町開幕1個月狂吸3萬人朝聖。
目前全台遍地開花的酸菜魚餐廳更有吾二酸菜魚、姥姥酸菜魚、築間酸菜魚、鵝川酸菜魚、正太酸菜魚等品牌；還吸引全台川菜餐廳、飯店、火鍋店都陸續開發酸菜魚料理跟進搶賣。
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世界最多訂閱數的虛擬偶像VTuber鯊皇「噶嗚・古拉Gawr Gura」降臨台灣壽司郎，一系列壓克力立牌、冷水瓶、閃卡、貼紙、壽司小被被造型一卡通等8款聯名週邊嗨賣，蝦民們早上7點就提早排隊朝聖，還有人動輒爆吃幾千元只為一次多加購幾個鯊鯊。
壽司郎古拉熱潮還紅到日本，網路二手交易平台「Mercari」上，出現多筆「台湾スシロー x がうる・ぐら」賣場，光是壓克力立牌轉手炒價就要7、8000日圓，最貴黃牛價直接飆到12000日圓，還成交多筆紀錄。
📌最強炸雞Popeyes登台！排隊5小時才買到
堪稱肯德基勁敵的美國Popeyes登陸台灣，在台北車站南陽商圈開出首間許昌店，開幕日逾200人擠爆現場，頭香清晨6點排隊5小時才買到；至今陸續開出光復店、台北101店。
而韓式炸雞也紛紛搶進台灣市場，繼超人氣橋村炸雞之後，號稱「紐約最美味」的本村炸雞也已開出三間分店；韓國女神全智賢最愛的「BHC韓式炸雞」也搶先進駐剛開幕的台北大巨蛋美食街。
📌「錢都」排隊狂潮嚇到藝人！CP值獲網友認證
入冬低溫來襲，藝人史丹利近日拍下新店大坪林站的錢都日式涮涮鍋排隊狂潮，驚呼下午4點就出現30多人擠滿騎樓，不說還以為在排演唱會週邊。
掀起網友共鳴認證錢都「就是CP值好」、不到300元就可以吃到很多肉；還有饕客細數板橋雙十路、台北汀州路的分店，也是用餐時間就人山人海，低調穩賣好幾年。
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