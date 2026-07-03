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巴威颱風最新動態與氣象署預報（7/3下午17:00更新）

巴威颱風路徑會不會侵台？

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▲巴威颱風眼目前已清晰可見，強度仍在快速增強中，下周三（7月8日）北轉的關鍵時間點，將決定對台灣的影響程度多大。（圖／中央氣象署提供）

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▲巴威颱風未來預估近中心最大風速可達每秒60公尺、七級暴風半徑擴大至350公里，有機會雙雙挑戰今年「風王」。（圖／林老師氣象站）

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▲巴威颱風目前正在快速增大，將增長為又大又強的颱風，最快今晚就會從中颱轉強颱。（圖／中央氣象署）

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▲隨著颱風季到來，加上巴威颱風逐漸逼近，許多人也開始囤貨泡麵等物資。（圖／記者張嘉哲攝）

巴威颱風（國際命名：Bavi）目前已增強為中度颱風，預期將會發展成為強烈颱風等級，並且有機會挑戰今年「風王」紀錄。根據中央氣象署預估，巴威颱風未來近中心最大風速可達每秒60公尺、七級暴風半徑廣達350公里，是個「又強又大」的颱風，威力不容小覷。估計下周三（7月8日）將是巴威颱風北轉最關鍵的時間點，屆時轉向的時機與角度，將左右颱風是否更接近台灣陸地。氣象署強調，不排除巴威颱風有直接侵襲台灣或發布海上或陸上颱風警報的可能。《NOWNEWS》今日新聞彙整了巴威颱風最新動態、路徑、快速增強原因、重點速看、防颱措施等資訊總整理，本條目將不斷更新。今年第九號颱風「巴威」，目前中心位置在關島東方1020公里海面上（約在鵝鑾鼻東方3670公里之處），以每小時15轉11公里速度，向西進行，中心附近最大風速每秒43公尺(即每小時155公里)，相當於14級風，瞬間最大陣風每秒53公尺(即每小時191公里)，相當於16級風，7級風暴風半徑280公里，10級風暴風半徑120公里。氣象署預報員黃恩鴻指出，在極短期內巴威颱風就有機會發展成為強烈颱風，有很高機率往台灣東部海域逼近，未來是否侵台，將視太平洋高壓強度影響颱風轉向角度及時機而定。7/37/37/37/3