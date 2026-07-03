巴威颱風（國際命名：Bavi）目前已增強為中度颱風，預期將會發展成為強烈颱風等級，並且有機會挑戰今年「風王」紀錄。根據中央氣象署預估，巴威颱風未來近中心最大風速可達每秒60公尺、七級暴風半徑廣達350公里，是個「又強又大」的颱風，威力不容小覷。估計下周三（7月8日）將是巴威颱風北轉最關鍵的時間點，屆時轉向的時機與角度，將左右颱風是否更接近台灣陸地。氣象署強調，不排除巴威颱風有直接侵襲台灣或發布海上或陸上颱風警報的可能。《NOWNEWS》今日新聞彙整了巴威颱風最新動態、路徑、快速增強原因、重點速看、防颱措施等資訊總整理，本條目將不斷更新。
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- 巴威颱風路徑會不會侵台？
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